Debido a aumentos de expensas, una emprendedora cerró su barbería de la Ediro

Entre lágrimas, una emprendedora contó a través de sus redes sociales que tuvo que cerrar su barbería ubicada en la terminal Ediro debido a un aumento abrupto de las expensas. Además indicó que las autoridades no la trataron de la manera correcta.

La propietaria de Bichi Salinas Peluquería contó a través de un video en Instagram que pagaba un alquiler de $78.000 y expensas de unos $26.000, y repentinamente le aumentaron el valor.

“Cómo me vas a hacer pagar más de $100.000 unas expensas, cuando las puertas de los baños las tengo que cerrar con alambre, la basura la tengo que sacar yo y los vidrios los tenemos que limpiar nosotros. Traté de hablar con el encargado de la Ediro, fui con mi hijo en brazos, salí llorando porque me sentí ninguneada, basureada por el trato y la forma de expresarse. Pensé qué hace este tipo en este lugar, porque realmente no lo siento capacitado. No lo quiero nombrar porque no lo merece”, expresó.

La emprendedora contó que le costó mucho armar su barbería y manifestó el dolor que le produjo tener que abandonar el emprendimiento.

“Todo lo que hay acá nos costó un montón, lo armamos en un año, cuando estábamos empezando a funcionar, a encaminarnos, nos toca decirle adiós. Realmente me duele tener que despedirme, y escuchar que me dijeran: ‘Si no te da, ¿Qué haces acá en la terminal?’, nunca imaginé escuchar algo así”, indicó.

La barbera contó que desde que existe la terminal soñaba con tener un local ahí. “Al no poder tener esa charla o esa ayuda es muy difícil, más cuando uno tiene ganas de laburar y más ahora que tengo un hijo. Siempre anhelé tener el local acá”, dijo.

Además, expresó: “Lo peor de todo es que a los que están arriba no les importa cuanto laburemos. Tengo bronca porque quién es o qué se siente él como encargado de la Ediro para tratar o tener esos vocabularios con alguien que tiene ganas de emprender, de salir adelante”.

Desde que asumió la nueva gestión en la Provincia, los comerciantes han recibido aumentos que a muchos los obligaron a mudarse de local.

“Si no nos ven en la terminal, vamos a seguir en Riobamba 1867, vamos a tratar de no bajar los brazos, de seguir, de remarla. Traten de no terminar con los sueños de los jóvenes que tienen ganas de salir adelante, de seguir apostando al país y a la provincia. Traten de no matarnos tanto y que se pongan en nuestra posición”, dijo entre lágrimas.