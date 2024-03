Ediro: comerciantes advierten fuertes aumentos en las tasas

Asfixiantes, injustas y feroces. Así son las tarifas que los inquilinos de los locales comerciales de la Estación de Interconexión Regional de Ómnibus (Ediro) de esta ciudad comenzaron a afrontar desde que Poggi asumió en Terrazas del Portezuelo.

En la Secretaría de Transporte —la entidad que conduce los destinos de la terminal— la sentencia fue muy clara: subir los precios para el sector privado. Ajuste y más ajuste para un grupo de emprendedores que se la jugaron y apoyan con sus emprendimientos el desarrollo del edificio de transporte más importante de la provincia.

De movida, la intención fue incrementar el valor de los alquileres de los locales, pero como esos costos ya están cerrados por contrato, el ímpetu recaudador del poggismo no se frenó y apelaron a las cuentas que están por fuera de esos vínculos. Es decir, expensas y otros gastos de mantenimiento interno. Ahí apretaron las clavijas e hicieron crujir a los pequeños comerciantes.

“Desde que asumió esta gestión, lo único que recibimos fueron aumentos. Es un problema grave que hoy no sabemos cómo resolver porque no hay una instancia de diálogo con la gente que maneja la terminal. Primero intentaron aumentar los alquileres. Pero, bueno, como hay contratos vigentes no pudieron, pero sí aumentaron los gastos comunes. En un primer momento cambiaron una resolución donde nosotros teníamos un tope de pago por expensas. Era un 50% más caro. Era algo que más o menos podíamos afrontar. Pero a partir del 8 de febrero, hicieron un cambio en esa resolución en la cual llevaron a un 100% ese costo. Ahora el valor de las expensas es el mismo del alquiler que pagamos. No se puede creer”, advirtió un grupo de comerciantes perjudicados, en diálogo con El Diario de la República.

Los aumentos en las expensas y gastos comunes son del 200% para cada inquilino.

“Para peor, ya nos avisaron que para estos días saldrá otra resolución en la que anunciarán que esos gastos no tienen tope. Por lo cual vamos a pasar a pagar mucho más. Es un incremento equivalente al 200% que afecta a todos los que trabajamos allí”, explicó otro de los emprendedores. Los damnificados pidieron reservar sus nombres por temor a represalias.

Para la gente que atiende los negocios en la Ediro, lo que complica la convivencia es la falta de diálogo con la administración del espacio. Ellos denunciaron que nadie los recibe para conversar y contar su problemática, ya que, a raíz de la inflación galopante que padece el país, las ventas cayeron notoriamente.

“Es gente con la cual vos no podés reunirte. Esto viene para rato. Entonces algunos de nosotros rescindieron y se están mudando. No sé cuánto tiempo podrá aguantar el resto”, agregó otro de los comerciantes. Buscarán crear una instancia para hablar con los responsables del lugar.

Se mudan los pasajes

La crisis no solo abarca a los negocios que se dedican a la gastronomía, kioscos o venta de indumentaria o artesanías. También incluye a las propias boleterías que, en una decisión desesperada, planean mudarse al microcentro y expender sus pasajes directamente allí.

“Sabemos que las empresas de transporte también están complicadas por los gastos de las boleterías. Están analizando la opción de irse, es un problema muy complicado. La semana pasada todos elevamos una nota para ver si nos atienden y ver qué podemos hacer, porque así es imposible seguir trabajando en la terminal. Al vernos así tan solos decidimos hablar con los medios de comunicación y contar lo que nos ocurre. Son muchos puestos de trabajo en juego, empleados y además el sustento de muchas familias. Si no encontramos entre todos una solución, nos tendremos que mudar”, añadió el damnificado.

“Uno quiere seguir peleándola porque vive de esto. Es un trabajo familiar. Queremos conversar con alguien, hablar y ver si nos entienden. Queremos que nos escuchen porque con esta crisis económica las ventas se cayeron muchísimo y es muy difícil afrontar los gastos. Uno entiende que haya aumentos, pero no tan altos porque es inviable”, destacaron los emprendedores.

