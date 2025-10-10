Acusan al Gobierno de querer nombrar a militantes libertarios en puestos del Estado

Parece increíble, pero advierten que el Gobierno de Javier Milei busca incorporar militantes libertarios a organismos estatales. Luego de que la gestión publicara la Decisión Administrativa 26/2025 que deroga la 3/2004, el titular de ATE a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, denunció las maniobras, que además pretenden emanar "remuneraciones extraordinarias". Mientras la "motosierra" ya despidió a más de 35 mil empleados públicos, esta medida expone el manejo arbitrario del oficialismo sobre lo público.



“Finalmente deciden seguir vulnerando las leyes y atacando los derechos adquiridos. Pretenden abrir la puerta para que los nuevos ingresantes que provienen de las filas oficialistas entren con altos sueldos sin necesidad de que lo hagan por el inicio de la carrera. No cuesta mucho imaginarse que lo que quieren es garantizar que se respete la antigüedad que podían tener en el sector privado”, apuntó el dirigente nacional.

También fue muy crítico del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien firmó el documento en cuestión.



“¿No era que ibas a transparentar el ingreso al Sector Público? Ni se les ocurrió pensar en la propuesta de ATE de los concursos públicos por oposición y antecedentes, ¿no? Solo piensan en sus negocios. Me parece que al final la casta y la vieja política te están ganando por goleada”, pronunció Aguiar.



Por otro lado, fue durísimo contra Manuel Adorni, a quien le recordó que mientras hablaba de barrido y limpieza en los entes públicos, ahora se observa que "semejante necesidad de aseo era para acomodar a esos 'rotos' que estuvieron en el Movistar Arena".



Apuntan que esta medida unilateral por parte del Gobierno distorsiona la devastada realidad salarial, profundizando la precarización laboral. Pero también abre la puerta a una enorme discrecionalidad en materia retributiva, vulnera la negociación colectiva, retrocede en derechos adquiridos y viola el principio de progresividad laboral (consagrado en pactos internacionales con rango constitucional).



Data Gremial / Redacción.