Designaron como directora de Relaciones Laborales a la pareja del ex ministro de Gobierno

Se agranda la "familia de cargos". En medio de un discurso repetido que apunta a la necesidad del "déficit cero", sumado al camino anti casta -calcado del libertarismo- las acciones de la gestión provincial parecen ir a contramano de sus propios postulados. Esta vez el escándalo se centra en Relaciones Laborales, donde designaron como directora a la pareja del ex ministro de Gobierno, Facundo Endeiza.



"Han nombrado a Ivana Balmaceda, quien era subdirectora de Relaciones Laborales de la primera circunscripción San Luis, y referente provincial de la Comisión de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CoPrETI). La nombraron el día martes", informó una fuente que prefirió mantener su nombre en reserva.



Vale recordar que el anterior titular del área, Alberto Lindow, renunció al cargo el año pasado, cuando Facundo Endeiza era ministro. Desde entonces, no habían nombrado referente en el sector.



No pocos se animan a asegurar que en San Luis, la flamante funcionaria "tomó mucha gente del Plan (de Inclusión)". "Muchos de ellos le trabajan en su casa a cambio de días que les da", advierten distintas personas.

Un antecedente que molesta



El Gobierno de Claudio Poggi acostumbra a sumar en sus filas, en la jerarquía de cargos, a los "amigos de" o a las "parejas de". En lo más reciente, resalta el caso de Agustina Arancibia Rodríguez, ex titular del Concejo Deliberante, quien fue reubicada en el Ministerio de Salud con un contrato de más de $10 millones, en lo que implicó el símbolo más fuerte del egoísmo y el interés propio: mientras se ajusta en los trabajadores y hospitales, otros sacan ventaja.



Lo propio ocurrió con Adriana Correa, esposa del ministro de Ciencia e Innovación, Delfor Sergnese, quien fue contratada como asesora dentro del mismo ministerio.



Así, el listado de "acomodos" no para de crecer, donde amigos, esposas, primos y militantes de paladar negro, son los únicos "ungidos" con la gracia de la burbuja de bienestar. Todo refleja que la familia Poggi, la familia Endeiza y tantas otras figuritas repetidas "son casta" (parafraseando a los libertarios): viven del Estado.

