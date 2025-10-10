  • Nuestras redes
24°SAN LUIS - Viernes 10 de Octubre de 2025

24°SAN LUIS - Viernes 10 de Octubre de 2025

Lucha por la democracia

Otorgaron el Nobel de la Paz a Corina Machado

La distinguieron “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela.”

Por redacción
| Hace 4 horas

El Comité Nobel noruego otorgó este viernes el Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia.”

 

Machado lleva casi un año en la clandestinidad por la represión del régimen de Nicolás Maduro tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que la galardonada, inhabilitada en ese entonces, apoyó la candidatura de Edmundo González.

 

