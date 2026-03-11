Irán afirma que el nuevo Líder Supremo está “sano y salvo”

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, se encuentra “sano y salvo”, aseguró este miércoles Yousef Pezeshkian, hijo del presidente iraní, Masoud Pezeshkian.

En una publicación en su canal de Telegram, Yousef Pezeshkian sostuvo que algunos amigos con “contactos” le habían dicho que el líder supremo se encuentra sano y salvo, indica la información de Xinhua que recoge la Agencia Noticias Argentinas.

Anteriormente, informes de los medios de comunicación indicaban que Mojtaba Jamenei resultó herido en los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Ataques en el Estrecho de Ormuz

Irán atacó por lo menos a tres barcos comerciales en el Estrecho de Ormuz y apuntó contra el Aeropuerto Internacional de Dubai.

Dos drones iraníes impactaron cerca del Aeropuerto Internacional de Dubai, sede de la aerolínea de larga distancia Emirates y el más concurrido del mundo para viajes internacionales. Cuatro personas resultaron heridas, pero los vuelos continuaron, según comunicó la Oficina de Medios de Dubai.

Misiles interceptados

También, los sistemas de defensa antiaérea de Emiratos Árabes Unidos (EAU) respondieron a una amenaza de misiles, habían anticipado anteriormente las autoridades, según un cable de la agencia de noticias Xinhua.

Dentro de este contexto, las autoridades instalaron a los residentes a permanecer en lugares seguros y a seguir los canales oficiales para recibir advertencias y actualizaciones.

Irán cumplía así con su amenaza de adoptar respuestas “proporcionadas e inmediatas” si Estados Unidos emprendía ataques contra su infraestructura, como lo advirtiera el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Israel atacó Beirut

Israel realizó este miércoles una nueva ola de ataques aéreos de Beirut, y uno de los objetivos fue en un edificio residencial de la ciudad.

Es el segundo bombardeo que realiza Israel dentro de los límites de Beirut tras el ataque del pasado 2 de marzo en el que murieron cuatro supuestos comandantes iraníes en el Hotel Ramada, ubicado en la zona del paseo marítimo.

Según el informe de la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), la embestida se situó en el área de Aisha Bakkar y causó derrumbes de paredes de los establecimientos aledaños.

El ataque israelí en el Libano ha provocado 570 muertos, más de 1.440 heridos y unos 759.000 desplazamientos documentados por la administración.