Chile: asumió Kast y Milei participó del acto

El presidente Javier Milei asistió a la ceremonia de asunción del reciente electo presidente de Chile, José Antonio Kast, que se celebró este mediodía en el Congreso de la Nación ubicado en Valparaiso y que contó con la presencia del saliente Gabril Boric.

Lo cierto es que la Casa Rosada celebró el triunfo de Kast con intención de profundizar la presencia de la derecha en la región en detrimento de la posición encarnada por el presidente de Brasil, Luiz Inació Lula da Silva.

Tras imponerse por sobre Jeannette Jara, candidata del Partido Comunista, el líder del Partido Republicano visitó al libertario en Buenos Aires con el objetivo de intensificar las relaciones bilaterales entre las naciones.

Por la ocasión, el Presidente interrumpió su agenda en Estados Unidos, donde se encontraba con motivo de la Argentina Week, donde disertó el pasado martes, y viajó con una acotada delegación compuesta por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno.

Luego de vulnerar el protocolo chileno al llegar más tarde que el reciente electo jefe de Estado, Javier Milei se dedicó a fotografiarse con varios de los asistentes. En el contacto fraternal que mantuvo con Kast, este último le presentó a varios de sus funcionarios presentes en el acto.

Visitantes ilustres

Autoridades de Chile y visitantes ilustres de todo el mundo presenciaron el traspaso del mando y la Banda Presidencial, de Gabriel Boric, presidente saliente, a Kast. Tras las actividades protocolares, se cantó el himno y la concurrencia tributó un cerrado aplauso.

El mandatario saliente fue vivado durante toda la jornada, desde que se despidió por la mañana temprano en La Moneda y durante su desplazamiento desde Santiago hacia Valparaíso, donde se encuentra el Congreso.

Ya en la ceremonia de asunción, la concurrencia coreó: “¡Presidente, Presidente!”, en honor al nuevo mandatario, Kast, quien asume como el más votado en la historia, de acuerdo con las estadísticas.

La transmisión de la Televisión Nacional de Chile siguió atentamente durante toda la jornada la recepción de figuras internacionales, entre las que destacó especialmente a María Corina Machado, referente opositora de Venezuela, así como a Javier Milei, presidente de la República Argentina.

Milei estuvo acompañado por su hermana Karina y en varias ocasiones captó la atención de la prensa chilena, por sus constantes saludos y movimientos antes de la ceremonia de traspaso de mando.

"Mano dura"

Un hecho luctuoso empañó la jornada como fue el ataque a balazos que sufrió un carabinero en un episodio policial que se investiga, ocurrido en Puerto Varas.

Kast se refirió al hecho antes del acto de asunción -ocurrido en horas de la madrugada y protagonizado por sujetos que se hallarían en estado de ebriedad, según las declaraciones de las autoridades del orden- y prometió “mano dura” contra los delincuentes.__IP__

Boric habló más temprano y en su despedida se congratuló de haber servido al pueblo de Chile.