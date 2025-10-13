Milei sin retorno: calificó a Cristina como "Miss Tobillera"

El presidente Javier Milei aseguró que con el rumbo económico de su Gobierno a los argentinos “nos van a salir los dólares por las orejas”, criticó al kirchnerismo porque quiere volver “a la Unión Soviética de 1917”, y calificó a Cristina Kirchner como “Miss Tobillera”, y aseguró que en caso de perder las elecciones su política económica “no se mueve un ápice”.

“El crecimiento económico no es algo instantáneo, pero con la minería, el oro, el litio, tierras raras, uranio, energía nuclear, el petróleo, el gas y el campo, va a haber una avalancha de dólares, nos van a salir los dólares por las orejas”, expresó.

En una extensa charla con El Observador, Milei afirmó que en el viaje que emprende hoy a Washington para reunirse con el presidente Donald Trump lleva “múltiples temas y en la medida que vayamos cerrandolos va a haber anuncios porque es una muy nutrida agenda”.

El mandatario recordó que “desde el primer día decidimos ser aliados de Estados Unidos y de Israel” y señaló que el apoyo a la Argentina de la administración de Trump “es fruto de la visión geopolítica” de Washington “que ha decidido liderar el continente y define a Argentina como un aliado”.

“Estábamos siendo torpedeados por la franquicia local del Socialismo del Siglo 21’” dijo aludiendo lo que definió como “el kirchnerismo y sus aliados”, y explicó que “Estados Unidos lo percibió y salió en salió en apoyo de la Argentina”.

Advirtió que en caso de que el oficialismo sea derrotado en los comicios de este mes la política económica del Gobierno “no se mueve un ápice, no voy a cambiar la política porque la dirección es la correcta. No vamos a abandonar el equilibrio fiscal de ninguna manera”, aseveró.