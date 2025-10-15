Camionero desembarca en San Luis con su ciclo “Tracción a Sangre”

El dúo Camionero, una de las propuestas más intensas y originales del nuevo rock argentino, llega a CEDE Social Bar este sábado 18 de octubre a las 21:00. Con su característico formato de guitarra y batería, la banda presentará su show Tracción a Sangre, un ritual rockero que fusiona crudeza, groove y espíritu de comunidad.

Formados en Beccar en 2017, Joan Manuel Pardo y Santiago Luis construyeron una identidad sonora sin bajo, marcada por la energía de sus presentaciones y una estética propia. Su discografía incluye los EP Confianza en ti solo y Club Camionero, además de su más reciente trabajo Todo lo sólido se desvanece en el aire, producido por Dylan Lerner y presentado con éxito en el Teatro Vorterix.

Camionero viene de un 2024 consagratorio, con shows en Rock en Baradero, Tecnópolis y C Complejo Art Media, además de abrir el recital de Jerry Cantrell (Alice in Chains) en Buenos Aires. En su paso por San Luis, prometen un concierto cargado de rock visceral, con la impronta de una banda que vive su música con tracción propia.

Las entradas tienen un valor desde ARS 14.000 y están disponibles en CEDE Social Bar.