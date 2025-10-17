Vecinos alertaron por meses: 3 muertes en 7 accidentes por la falta de iluminación

La Avenida de Circunvalación (ruta nacional 147) en la zona del cruce con la ruta a Pescadores es algo así como una "boca de lobo": la oscuridad es tremenda.

Las familias que residen en ese sector de la parte norte de la ciudad de San Luis se encuentra molestas por lo que esto representa y además consternadas por una seguidilla de al menos siete accidentes en una misma zona culminara con tres personas fallecidas, según se desprende de los hechos recientemente conocido y de reclamos de los propios vecinos que fueron remitidos a El Diario de la República.



"Van como 7 accidentes, 3 muertes. ¿Quién se hace cargo con algo tan anunciado? Pedido y reclamado por los vecinos. Otra víctima fatal. Increíble", expresa con frustración uno de los mensajes revisados por este medio, que evidencian la preocupación ciudadana ante la falta de soluciones para un problema de seguridad vial largamente identificado.

Los hechos ocurrieron en los últimos meses y hubo reclamos incluso en la semana previa al último accidente fatal, según indican las comunicaciones. Los residentes aseguran haber realizado múltiples gestiones y advertencias previas ante las autoridades competentes, solicitando intervención urgente para prevenir tragedias en el tramo peligroso.

Ante la gravedad de los eventos, la comunidad exige respuestas y acciones concretas para evitar que se registren más víctimas en este punto de riesgo. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre estas denuncias vecinales