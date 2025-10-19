Balotaje presidencial en Bolivia: ventaja de Rodrigo Paz
Datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral dan como ganador del balotaje en Bolivia al liberal moderado Rodrigo Paz.
Por redacción
| Hace 5 horas
El economista y senador tarijeño Rodrigo Paz Pereira, de 58 años, se impuso este domingo en el balotaje presidencial en Bolivia con el 54,5 por ciento, según el conteo rápido del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE)
