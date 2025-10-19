  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

22°SAN LUIS - Lunes 20 de Octubre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

22°SAN LUIS - Lunes 20 de Octubre de 2025

EN VIVO

Votación decisiva

Balotaje presidencial en Bolivia: ventaja de Rodrigo Paz

Datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral dan como ganador del balotaje en Bolivia al liberal moderado Rodrigo Paz.

Por redacción
| Hace 5 horas

El economista y senador tarijeño Rodrigo Paz Pereira, de 58 años, se impuso este domingo en el balotaje presidencial en Bolivia con el 54,5 por ciento, según el conteo rápido del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE)

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo