Rosario Central ganó y sigue firme en la pelea por los puestos de arriba

Rosario Central venció 1-0 a Platense en el enfrentamiento por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. Por su parte, Independiente de Avellaneda cayó 1 a 0 en su visita a San Martín de San Juan. Tomás Fernández, convirtió el gol del Verdinegro que de esta manera metió un triunfo clave para la permanencia en la Liga Profestional.

El "Canalla" y Di María ilusionan

Tras este triunfo en el Gigante de Arroyito, el “Canalla "se quedó con el cuarto lugar del Grupo B, con 24 unidades. Un escalón por debajo de Deportivo Riestra, quien posee la misma cantidad de puntos.

El único tanto del compromiso llego de la mano del centro delantero santafesino Alejo Véliz.

Durante el transcurso del primer tiempo del partido, Central mostró la fortaleza que le brindó la ventaja de la localia y desplegó una fluida estrategia ofensiva que generó diversas situaciones claras de gol.

A pesar de los esfuerzos del equipo comandado por el director técnico Ariel Holan, las imprecisiones en las definiciones sentenciaron un frústrate empate en el final del primer tiempo del encuentro. Central se dirigió a vestuario con el reproche de sus hinchas, quienes no entendieron porque terminó la primera parte en una igualdad sin goles.

En el complemento del duelo, Rosario Central regresó al terreno de juego con una actitud diferente que se observó reflejada en el aspecto ofensivo.

En el minuto 6, el “Canalla” abrió el marcador. Enzo Giménez realizó un pase con la cabeza que terminó en la definición de Alejo Véliz, el delantero realizó un cabezazo potente que descolocó al arquero Federico Losas.

A pesar de su ventaja, el “Canalla” se mostró conforme con el marcador y decició conservar la ventaja con una sólida defensa que complicó el despliegue ofensivo del “Calamar”.