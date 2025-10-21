Milei y su show: aseguró que “sonaron tan bien que creyeron que era una banda profesional"

El presidente Javier Milei se refirió nuevamente al recital que encabezó el pasado 6 de octubre en el Movistar Arena y sostuvo que el show tuvo un nivel “sorprendente” porque “sonaron tan bien” que muchos creyeron que detrás del mandatario había músicos profesionales contratados. Para Milei, el resultado se debió a los ensayos que mantuvo durante varios días con el equipo que lo acompañó en el escenario.

La formación estuvo integrada por el diputado libertario Bertie Benegas Lynch en batería; su hermano Joaquín, candidato a senador nacional por Entre Ríos, como primera guitarra; y el músico Hernán Scarfó como segunda guitarra. Según describió, los ensayos tenían un doble propósito: preparación artística y descanso mental entre la agenda institucional y económica.

Durante la entrevista brindada a la TV Pública, el mandatario repasó el repertorio, que incluyó versiones de La Renga, Sandro, Charly García y Ratones Paranoicos, además de momentos en los que se dirigió al público con cánticos contra la oposición bajo la consigna “kuka-tirapiedras”. Esas intervenciones generaron repercusiones políticas, ya que el show fue leído también como un acto público de reafirmación identitaria en medio de la tensión legislativa.

Milei reveló además que existió un método interno para corregir fallas: en cada ensayo se grababan las canciones y luego recibía cortes de audio para escucharlos “a las dos o tres de la mañana” y perfeccionar la interpretación. “Eso permitió pulir detalles y que saliera algo mejor de lo esperado”, señaló.

El presidente cerró su balance con una autoevaluación favorable: “En todo el concierto cometí dos errores nada más”, afirmó. Pese a las críticas sobre el uso del show como plataforma política en plena gestión, Milei volvió a reivindicar el recital como un recurso personal de descompresión y como un gesto simbólico de su estilo de comunicación directa con su electorado.