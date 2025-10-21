“El gobierno nacional no ajusta a la casta: ajusta a los jubilados y a las provincias”

El candidato a diputado nacional por el peronismo puntano, Jorge “Gato” Fernández, cuestionó el modelo económico del presidente Javier Milei y aseguró que “la gente está resistiendo, pero no va a poder aguantar mucho más”. También advirtió que la provincia de San Luis recibe un 20 % menos de coparticipación y que los jubilados “ya no restringen ropa o salidas, sino alimentos”.

Durante la entrevista, Fernández sostuvo que el ajuste nacional “recae sobre los que menos tienen”, mientras las grandes empresas y cerealeras reciben beneficios fiscales. “¿Qué casta pagó el ajuste si no fueron los jubilados? ¿Qué provincias no vieron reducida su coparticipación?”, se preguntó, para luego apuntar que el gobierno provincial también “ha facilitado la ejecución del modelo libertario” al aportar sus legisladores para la aprobación de la Ley Bases.

El dirigente aseguró que en la provincia “se rompió el círculo virtuoso del consumo” y que la clase media “ya no llega al 30 del mes”. “Un pobre llega al 12, un trabajador al 20, pero ninguno llega al 30. Esa es la realidad del bolsillo de los puntanos”, graficó.

Fernández también reclamó “diálogo y empatía” y cuestionó el tono del presidente hacia el Congreso: “Si al Congreso lo tratás de nido de ratas, no hay consenso posible. El diálogo construye, la motosierra destruye”.

Entre sus propuestas, planteó la devolución del IVA a los sectores de menores ingresos, la eliminación progresiva de las retenciones al campo y la recuperación de la obra pública con equilibrio fiscal. “San Luis tiene tradición de equilibrio, de no endeudarse y de pagar en tiempo y forma. No necesitamos arrodillarnos ante la Nación para que nos devuelvan lo que nos corresponde”, afirmó.

Al cerrar, envió un mensaje a los votantes peronistas: “Tenemos que prepararnos para ser mejores. No podemos seguir culpando a Milei de todo, porque también tenemos responsabilidades. Si no reconocemos nuestros errores, aunque volvamos, no vamos a cambiar nada”.