30°SAN LUIS - Jueves 23 de Octubre de 2025

30°SAN LUIS - Jueves 23 de Octubre de 2025

Paro y movilización

Discapacidad: instituciones y transportistas le dicen "basta" al ajuste

Este miércoles, habrá protestas en San Luis y en Villa Mercedes, al igual que en distintos puntos del territorio nacional. La gente está desesperada frente a una situación que demanda celeridad.

Por redacción
| 21 de octubre de 2025
Las calles "gritarán" nuevamente el dolor social. Foto: archivo.

La situación en discapacidad es absolutamente alarmante. En lo que se advierte como una decisión concreta de ajuste, sin importar nada, con un nivel de empatía por el suelo, hay fuertes dilaciones en la puesta en marcha de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que ya fue sancionada en el Congreso y promulgada tras el rechazo al veto presidencial. Todo hace inferir que el Gobierno "juega" con los tiempos de las familias y los trabajadores, vulnerando derechos y profundizando la incertidumbre. La gente ya no puede esperar más. 

 


En ese sentido, este 21 y 22 de octubre se despliega un paro nacional, a modo de reclamo por una respuesta urgente. Luego de una "paciencia infinita", los afectados endurecieron las acciones de lucha. 

 


Este martes, los Centros de Apoyo a la Integración Escolar no contaron con acompañantes en las aulas. Además, no se efectuaron sesiones de discapacidad en los centros (solo se atendieron consultas particulares). 

 


Este miércoles, los Centros Educativos, Terapéuticos y Centros de Día, permanecerán cerrados con "cese involuntario de actividades". Los damnificados remarcan que "ya no hay más tiempo" y que el escenario requiere de una intervención concreta y bajo máxima celeridad.

 

 

Movilización

 


En todo el país habrá marchas para "poner sobre la mesa" el duro presente del sector. En la provincia, se desarrollarán protestas en Villa Mercedes y San Luis. 

 


En la ciudad villamercedina, la convocatoria es para este miércoles a las 10:45 en la plaza San Martín. Se estima un encuentro que durará hasta las 12:30. 

 


En la capital puntana, convocan a una movilización en la plaza Pringles, con concentración a las 11 horas. "Es hora de tomar medidas más drásticas para exigir que se cumpla la ley. Aumento de aranceles ya", subrayaron desde el sector.
 

 

