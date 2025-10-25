Quién es Leandro García Gómez, la expareja de Lowrdez de Bandana

Leandro García Gómez, de 47 años, fue detenido este jueves por la noche luego de que la Policía hallara en su departamento del barrio porteño de Palermo a Lourdes Fernández, la exintegrante de Bandana que era buscada porque su madre había denunciado que desconocía su paradero y que no tenía contacto con ella desde principios de mes.



Este viernes fue imputado por privación ilegítima de la libertad. Según se informó, se negó a responder preguntas ante el juez que investiga el caso Santiago Bignone y sostuvo que fue "el único que consumió drogas".



El caso despertó una gran preocupación por la situación de diferentes casos de violencia de género. Deja expuesto, como tantas otras circunstancias, que se trata de un tema donde tienen que mediar disposiciones que se sostengan en el tiempo, con prevención pero también con medidas concretas y efectivas. Ni hablar del cambio de mentalidad, que aún resta en una parte de la sociedad.

Quién es Leandro García Gómez



García Gómez es empresario. Estuvo casado anteriormente y es padre de dos hijas. Fue pareja de Lourdes Fernández durante varios años, un vínculo que terminó en 2022 cuando la cantante lo denunció por violencia de género.



En sus redes sociales, relató situaciones de maltrato y control a los que había sido sometida por él. Incluso publicó fotos con marcas y moretones producto de los golpes que había sufrido mientras estaban juntos. El empresario fue imputado por violencia de género y la cantante recibió un botón antipánico.



La de Lowrdez no fue la primera denuncia de este tipo que había recibido. Otra expareja, previa a su relación con la exBandana, había ido a la justicia por los maltratos y situaciones violentas a las que había sido sometida, por lo que González García fue monitoreado por la Justicia con tobillera electrónica.



Según registros oficiales, está vinculado a actividades empresariales y tuvo proyectos relacionados con el sector público.



