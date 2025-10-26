  • Nuestras redes
Domingo 26 de Octubre de 2025

SAN LUIS

Villa Mercedes

Doble infracción: estacionó en contramano y dio positivo en alcoholemia

Las autoridades secuestraron el auto de un conductor que tenía 1,23 gramos de alcohol por litro de sangre.

Por redacción
| Hace 4 horas
La Policía y personal de Tránsito Municipal, intervino en el lugar. Foto: La Pedrera Noticias.

Efectivos del Comando Radioeléctrico, secuestraron un automóvil en Villa Mercedes, a instancias de una doble infracción: el coche estaba estacionado en contramano y su conductor dio positivo en el test de alcoholemia.

 


El hombre que manejaba el Ford Focus tiene 29 años. Según los datos oficiales, el hecho se registró el viernes, en General Paz, entre Salta y Tucumán. La Policía, al observar la dudosa situación, notaron signos de consumo de alcohol. Es así que solicitaron la presencia de personal de Tránsito Municipal.

 


El alcotest arrojó un resultado de 1,23 gramos de alcohol por litro de sangre. Por orden de las autoridades, el vehículo fue secuestrado de manera preventiva y trasladado al depósito municipal. 

 


El conductor fue notificado y se labraron las actuaciones correspondientes. 
 

 

