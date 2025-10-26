Doble infracción: estacionó en contramano y dio positivo en alcoholemia

La Policía y personal de Tránsito Municipal, intervino en el lugar. Foto: La Pedrera Noticias.

Efectivos del Comando Radioeléctrico, secuestraron un automóvil en Villa Mercedes, a instancias de una doble infracción: el coche estaba estacionado en contramano y su conductor dio positivo en el test de alcoholemia.



El hombre que manejaba el Ford Focus tiene 29 años. Según los datos oficiales, el hecho se registró el viernes, en General Paz, entre Salta y Tucumán. La Policía, al observar la dudosa situación, notaron signos de consumo de alcohol. Es así que solicitaron la presencia de personal de Tránsito Municipal.



El alcotest arrojó un resultado de 1,23 gramos de alcohol por litro de sangre. Por orden de las autoridades, el vehículo fue secuestrado de manera preventiva y trasladado al depósito municipal.



El conductor fue notificado y se labraron las actuaciones correspondientes.

