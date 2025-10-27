La continuidad de Francos y el rol de Santiago Caputo: las decisiones pendientes de Milei

El presidente Javier Milei ratificó a los otros dos vértices del "triángulo de hierro", su hermana Karina Milei y su asesor Santiago Caputo, mientras que continúa la incertidumbre sobre si el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se mantendrá en el cargo para la segunda etapa del mandato de la gestión libertaria.

En la reciente entrevista televisiva que brindó, la primera post triunfo electoral, el mandatario reivindicó a Karina Milei y a Santiago Caputo y hasta negó las tensiones existentes entre ambos, mientras que no dio precisiones sobre el futuro de Francos.

El domingo a la noche, en el discurso en el comando de campaña libertario, el Presidente destacó la figura de Francos a poco de iniciar su mensaje, lo que parecía un fuerte gesto de respaldo, pero luego felicitó uno por uno a todos los integrantes de su Gabinete, incluso al ex canciller Gerardo Werthein, quien le renunció pocos días antes de los comicios generando un fuerte malestar en la filas libertarias.

Se daba por hecho que habría una reconfiguración profunda del Gabinete, con más cambios más allá de los dos obligados por los desembarcos de Patricia Bullrich y Luis Petri en el Congreso nacional, frente a un magro resultado electoral de La Libertad Avanza, a fin de "relanzar" la gestión.

Pero tras el sorpresivo triunfo del domingo, el propio Milei confirmó que esperará al 10 diciembre para decidir e implementar esos cambios.

Como en el fútbol, si "equipo que gana no se toca", hasta qué punto el Presidente reacomodará su equipo de colaboradores ahora es un interrogante. Ya no queda del todo claro si Santiago Caputo al final desembarcará con un cargo formal en el Gabinete en medio de los rumores que lo mencionaban como posible sucesor de Francos.

No obstante, Milei podría disponer un movimiento en esa línea, más que nada para aplacar las internas libertarias: algunos funcionarios no está cómodos con la función que ejerce Caputo desde las sombras y reclaman que tenga un cargo formal. Según se supo, al menos tres ministros se lo pidieron al Presidente y Francos directamente lo hizo en público en una reciente entrevista.

La rotunda victorial libertaria modificó a tanto el escenario que hasta la salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia, que la había dando por hecha el propio funcionario aludiendo a motivos de salud, podría reverse.

En Seguridad está todo dado para que la número dos de Bullrich, Alejandra Monteoliva, quede a cargo de la cartera. La senadora electa le había hecho saber meses atrás a Milei que ese era su deseo y su contundente triunfo en la Ciudad tendría como correlato que su dirigente de confianza la reemplace.

Lo cierto es que el clima de pesimismo que imperaba antes de la votación del domingo hacía hincapié en problemas de gestión y de la necesidad de "oxigenar" el Gabinete, pero el triunfo electoral corrió del eje a los colaboradores del mandatario y se centró ahora sobre el Congreso nacional y los gobernadores, adonde el oficialismo apuntará todos sus esfuerzos para sacar las leyes de reformas que tanto anhela.

De hecho, la vacante que se deberá cubrir en el Ministerio de Defensa y algún otro lugar más que podría definir el Presidente podrían forma parte de las negociaciones con los gobernadores dialoguistas como parte de los acuerdos parlamentarios que se impulsarán para avanzar con las "reformas de segunda generación" que busca el Ejecutivo.

