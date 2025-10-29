Tercer día de fila para trabajar en el Centro de Monitoreo

La encrucijada en la que se metió el intendente de Juana Koslay Jorge Videla tiene una nueva arista que resolver en las largas filas de personas que acudieron al llamado para ser empleados del Centro de Monitoreo inaugurado hace meses pero aún no puesto en funcionamiento. Hace tres días que la gente se anota en las oficinas municipales con la esperanza de conseguir el trabajo.

Como contrapartida, Videla dijo en declaraciones radiales efectuadas el lunes en Lafinur FM que la negativa de la comunidad a pagar un impuesto extra que la municipalidad había implementado –y que tuvo que anular a causa de la presión social- lo llevará a reducir la planta de recursos humanos para el Centro de Monitoreo. “El impuesto era para afrontar el gasto de los sueldos de quienes van a trabajar ahí”, sostuvo el intendente.

Con el impuesto anulado, el intendente vaciló en cuanto a los pasos a seguir. “Ya veremos qué hacemos”, dijo ante la consulta de los conductores de “Antes del mediodía”, el ciclo en el que salió al aire.

En parelelo a las dudas de Videla -que en poco más de un mes dejará la intendencia para asumir como diputado provincial-, se suma la respuesta de la gente a una convocatoria municipal para ser parte rentada de la planta de seguridad de Juana Koslay.