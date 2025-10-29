  • Nuestras redes
SAN LUIS - Miércoles 29 de Octubre de 2025

"Toda vida vale"

El obispo Barba se pronunció por un tema preocupante

La máxima autoridad de la Iglesia provincial envió un mensaje en el que insta a la sociedad a revertir una triste estadística provincial. "Escuchemos a nuestros jóvenes", dijo.

Por redacción
| Hace 2 horas

El obispo Gabriel Barba se mostró preocupado porque San Luis es la segunda provincia del país en donde se registra mayor cantidad de suicidios de jóvenes e instó a la comunidad a trabajar para revertir esa estadística. En un video difundido por las redes del Obispado, la máxima autoridad de la iglesia provincial pidió “cuidar a nuestros chicas y nuestras chicas”.

 

 

El inusual mensaje del religioso hizo centro de un tema muy preocupante en el que ya se han pronunciado profesionales, médicos y dirigentes. “Ni un pibe menos. Todos valen. Cada vida vale mucho y es irreemplazable”, agregó Barba, quien dijo que “todos podemos hacer algo” e invitó a crear espacios de escuchas con el prójimo

 

 

Especialmente, el obispo les dirigió unas palabras a los responsables de la educación, desde directivos a personal de las escuelas: “Escuchemos a nuestros jóvenes, abramos y propiciemos espacios de escucha, donde todos puedan hablar y puedan expresar el dolor de su corazón”.

 

 

Barba dijo además que escuchar a los chicos es apostar a la vida y que siempre habrá una palabra para dar y un abrazo para contener.  “Tenemos que revertir esta triste estadística porque cada vida vale y entre todos podemos cuidarla." 

 

 

 

