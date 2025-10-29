Cambia la fase de la luna y los signos lo saben

ARIES: Su dinamismo y ganas de hacer en concreto serán muy importantes para llevarlo a buen puerto. Avances y ganancias. En el plano sentimental: su personalidad destacará, así como sus creaciones. Agilizará trámites. Buena etapa para plantear cuestiones importantes, encaminar transacciones, proponer encuentros. En el amor: confianza y optimismo serán las claves para crear armonía. En la salud: bien. En el juego: 378.

TAURO: Tendrá talento manifiesto y también contará con la habilidad de guiar las situaciones. En el plano sentimental: no tema demostrar su afecto, ya que alguien que lo aprecia mucho lo necesita. En el amor: el egoísmo puede echar a perder o resentir una relación muy importante en su vida. En la salud: pésima digestión. Consulte pronto a su médico. En el juego: 259.

GÉMINIS: Le será un poco difícil admitir sus errores y hasta que no lo haga, difícilmente arrancará. En el plano sentimental: no se vaya en dudas porque, a pesar de los contratiempos, las cosas salen a su favor. En el amor: lealtad, compañerismo y pasión. Se expresará con gran efusividad y recibirá mucho amor. En la salud: estará todo bien siempre que no permita que se pegue gente negativa y pesimista. En el juego: 368.

CÁNCER: Que el optimismo domine sus pensamientos y sus actividades, es el momento de luchar para lograr objetivos bien definidos. Su tolerancia hacia las personas que lo rodean les traerá beneficios personales. Compartir en familia es lo adecuado. En el plano sentimental: la comprensión mutua les hará vivir días felices. En el amor: románticos y seductores. En la salud: bien. En el juego: 0, 1 y 4.

LEO: Mercurio viene en su ayuda para dar solución a pequeños asuntos acumulados. Sean reservados en sus planes personales, de esta manera serán utilizados únicamente en su beneficio. Etapa muy positiva para sus finanzas. Buen diálogo a nivel familiar. En el plano sentimental: su corazón busca ternura y comprensión. En el amor: planes a corto plazo. En la salud: bien. En el juego: 0, 3 y 8.

VIRGO: Sean ante todo objetivos en sus nuevos proyectos laborales que se vayan presentando. Controlen sus gastos diarios para evitar problemas más adelante. Superan rencillas familiares. En el plano sentimental: se borran tristezas del corazón. En el amor: un día dedicado al amor. En la salud: bien. En el juego: 3, 6 y 7.

LIBRA: Etapa activa, estarán preparados para superar inconvenientes logrando ordenar todos sus planes. Alegrías compartidas en el hogar. El planeta Júpiter aporta su cuota de suerte en todos sus planes. En el plano sentimental: nuevas expectativas alegran su corazón. En el amor: dulces encuentros. En la salud: bien. En el juego: 1, 8 y 9.

ESCORPIO: Una etapa muy especial para recapacitar, no olviden que serán ustedes los que decidan sobre sus planes personales. En el hogar comienza una etapa de mayor armonía. Los compromisos de dinero entran en una etapa de soluciones prácticas. En el plano sentimental: resuelven solos los problemas del corazón. En el amor: un llamado... ¡sorpresa! En la salud: bien. En el juego: 0, 4 y 6.

SAGITARIO: Planes de trabajo con cambios, mejoras y riesgos que valen la pena correr. En dinero, primero organicen sus compromisos adquiridos y luego decidan los pasos a seguir. Mayor colaboración en el hogar. En el plano sentimental: su corazón olvida viejas ofensas. En el amor: ternura y mucho amor. En la salud: bien. En el juego: 3, 7 y 8.

CAPRICORNIO: Con una dosis adicional de energías los impulsará a la concreción de planes de trabajo. Superan los inconvenientes que a nivel financiero se venían presentando. Una invitación los hace dudar. Mejoras en el hogar que los llena de satisfacciones. En el plano sentimental: cambios felices en su vida íntima. En el amor: una atracción espontánea. En la salud: bien. En el juego: 4, 5 y 6.

ACUARIO: Su naturaleza ejecutiva y práctica les dará un extraordinario margen de posibilidades de salir airosos en todos sus planes. El buen desarrollo de sus finanzas les permitirá cumplir con todos sus compromisos. Etapa ideal para mudanzas. En el plano sentimental: encuentros románticos y gratas sorpresas. En el amor: su corazón hará una sabia elección. En la salud: bien. En el juego: 0, 1 y 8.

PISCIS: Sus planes de trabajo comienzan a marchar por senderos muy firmes, la colaboración de quienes les rodean será importante. Superan momentos de tensión en el ámbito familiar. Mucho les entusiasma la perspectiva de un viaje. En el plano sentimental: en amor no se sientan solos ni olvidados. En el amor: cuidado con los celos. En la salud: dolencias pasajeras. En el juego: 0, 3 y 4.