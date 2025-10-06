Otra ayuda para Milei: JP Morgan deja de informar el Riesgo País en tiempo real

JP Morgan decidió retirar a la Argentina de su indicador de bonos emergentes EMBI+, lo que implica que el Riesgo País ya no se medirá en tiempo real, sino que se actualizará una vez por día. La medida, que entró en vigencia este lunes, fue confirmada por la agencia de información financiera LSEG, que informó que ya no recibe datos del instrumento “Argentina EMBI+ Realtime JPM”.

El cambio llega en un momento sensible: mientras el Gobierno de Javier Milei busca un acuerdo con Estados Unidos para garantizar el pago de la deuda, el banco norteamericano optó por mover los bonos argentinos al EMBI Global Diversified (EMBIGD), un índice más amplio y con requisitos menos exigentes. Según Infobae, este nuevo esquema podría “suavizar” las oscilaciones del riesgo y dar más margen político al oficialismo.

El Riesgo País representa la sobretasa que debe pagar un país respecto de los bonos del Tesoro estadounidense. En el caso argentino, el indicador es clave para medir la confianza de los mercados en la política económica local.

Hasta el momento, JP Morgan no realizó ninguna comunicación oficial sobre la decisión ni respondió las consultas de la prensa.