Espert renunció a la comisión de Presupuesto y crecen los coletazos del “narcogate”

La crisis política que rodea a José Luis Espert sigue profundizándose. El economista liberal presentó este lunes su renuncia a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, luego de haber abandonado su candidatura bonaerense por las sospechas que lo vinculan con el empresario detenido por narcotráfico y lavado de dinero, Federico “Fred” Machado.

El alejamiento se concretó a través de una breve nota enviada al presidente del cuerpo, Martín Menem, donde Espert se limitó a comunicar su decisión sin ofrecer explicaciones. El diputado seguirá ocupando su banca hasta el 10 de diciembre, cuando concluya su mandato y pierda los fueros parlamentarios.

La decisión llega apenas horas después de que anunciara su salida de la lista libertaria en la provincia de Buenos Aires. “Por la Argentina, doy un paso al costado. No tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios”, escribió el legislador en la carta que el presidente Javier Milei aceptó oficialmente.

Milei designará en su reemplazo al diputado Bertie Benegas Lynch, quien este lunes participará del acto del Presidente en el Movistar Arena, donde tocará la batería junto al mandatario.

Mientras tanto, la causa judicial que compromete a Espert avanza. El expediente por la extradición de Machado ingresó en su etapa final y la Corte Suprema deberá resolver en las próximas horas el pedido formal de Estados Unidos, que acusa al empresario de liderar una red internacional de tráfico de cocaína y lavado de activos por más de 250 millones de dólares.

Machado, detenido desde 2021, cumple prisión domiciliaria en una finca de Viedma, Río Negro. La decisión final sobre su entrega quedará en manos del Poder Ejecutivo, es decir, del propio Milei.

El caso también salpica a figuras del oficialismo: el abogado Francisco Onetto, actual asesor jurídico del Presidente y ex candidato a vicegobernador bonaerense, fue uno de los principales impulsores de la estrategia legal que logró dilatar la extradición del empresario.

Aunque Espert denuncia ser víctima de una “operación política”, su salida de escena y las derivaciones del llamado “narcogate” generan una creciente tensión dentro del oficialismo y exponen los costos políticos de un escándalo que todavía no muestra su final.

