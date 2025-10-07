  • Nuestras redes
26°SAN LUIS - Martes 07 de Octubre de 2025

SAN LUIS - Martes 07 de Octubre de 2025

País

Fracasó el "blanqueo" del Gobierno: sólo el 1% de los contribuyentes adhirió al régimen

Buscaba atraer dólares no declarados. De 1,2 millones de contribuyentes de Ganancias, solo 12.702 se sumaron. El proyecto para “blindar” ahorros no avanzó.

Por redacción
| Hace 2 horas
En total, 12.702 personas adhirieron al régimen simplificado de ganancias. Foto: NA.

Unas 12.702 personas humanas se inscribieron a septiembre en el régimen simplificado de ganancias, anunciado en junio de este año por el Gobierno nacional, como parte del "Plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos".

 


Según información publicada en La Nación, hasta fines de septiembre, ARCA relevó que poco más de 12.000 argentinos se habían sumado al régimen de ganancias simplificado, de un universo de unos 1.277.000 contribuyentes que pagan Ganancias, mientras unos aproximadamente 5 millones son monotributistas.

 


El plan para atraer dólares no declarados

 


En junio de este año, con el objetivo de atraer los dólares no declarados de los argentinos, el Gobierno nacional lanzó un régimen simplificado de ganancias con opción voluntaria para adherirse, en el que los contribuyentes quedan exceptuados de cumplir con la obligación de informar su patrimonio, para los períodos fiscales iniciados a partir del 1° de enero de 2025.

 


La propuesta fue presentada en Casa Rosada por el ahora excandidato a diputado José Luis Espert, junto al titular de ARCA, Juan Pazo, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

 


El "blindaje legal" que no avanzó en el Congreso

 


Asimismo, el Ejecutivo envió al Congreso el Proyecto de Ley del Principio de Inocencia Fiscal, con el objetivo de "blindar a los ahorristas argentinos ante futuras administraciones para que puedan disponer libremente de sus ahorros sin tener que demostrar de dónde los sacaron todo el tiempo".

 


Sin embargo, el blindaje legal no recibió tratamiento legislativo.

 


NA. 

 

