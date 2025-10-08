Atentado contra Cristina: condenaron a Fernando Sabag Montiel

El veredicto en el juicio por el intento de magnicidio de Cristina Kirchner por parte del Tribunal Oral Federal 6 se escuchó tras las últimas palabras d Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo.

El juicio ante el Tribunal Oral Federal 6, integrado por la jueza Sabrina Namer y los jueces Ignacio Fornari y Adrián Grunberg, había comenzado en junio de 2024 en los tribunales federales de Retiro y declararon 157 testigos,.

Sobre un tercer acusado, Nicolás Gabriel Carrizo, la fiscalía no formuló acusación, por lo que será absuelto.

El 1 de septiembre de 2022 Sabag Montiel apuntó y gatilló a centímetros de la cara de la entonces vicepresidenta, mientras que Uliarte, su ex pareja, se encontraba en la misma zona.