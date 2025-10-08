  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

26°SAN LUIS - Miércoles 08 de Octubre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

26°SAN LUIS - Miércoles 08 de Octubre de 2025

EN VIVO

Intento de magnicidio

Atentado contra Cristina: condenaron a Fernando Sabag Montiel

Lo sentenciaron diez años de prisión por el intento de asesinato de la ex presidenta Cristina Kirchner y le impusieron una pena única de 14 años de prisión al unificarla con una condena anterior. Además condenó a Brenda Uliarte como partícipe necesaria de tentativa de homicidio agravado a 8 años de prisión. 

Por redacción
| Hace 5 horas

El veredicto en el juicio por el intento de magnicidio de Cristina Kirchner por parte del Tribunal Oral Federal 6 se escuchó tras las últimas palabras d Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo.

 

El juicio ante el Tribunal Oral Federal 6, integrado por la jueza Sabrina Namer y los jueces Ignacio Fornari y Adrián Grunberg, había comenzado en junio de 2024 en los tribunales federales de Retiro y declararon 157 testigos,.

 

Sobre un tercer acusado, Nicolás Gabriel Carrizo, la fiscalía no formuló acusación, por lo que será absuelto.

 

El 1 de septiembre de 2022 Sabag Montiel apuntó y gatilló a centímetros de la cara de la entonces vicepresidenta, mientras que Uliarte, su ex pareja, se encontraba en la misma zona.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo