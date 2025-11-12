Con color puntano, Bullrich se reunió con los legisladores libertarios

En el despacho de la senadora puntana Ivanna Arrascaeta se realizó una reunión entre los senadores electos y vigentes de La Libertad Avanza de todo el país y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Se delinearon allí algunos puntos que el bloque oficialista tendrá hasta finales de año.

La funcionaria nacional marcó las prioridades y tomó el comando de la reunión luego de las primeras palabras de Arrascaeta, quien dio la bienvenida y agradeció la presencia de los legisladores.

La ley de reforma laboral, la de presupuesto y la integración de las comisiones fueron algunos de los temas que se trataron en el encuentro.

Al final de la reunión, Bullrich le confirmó a los senadores de su partido que el viernes al mediodía tendrá una entrevista después de mucho tiempo con la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien en la semana la convocó a su despacho para acercar posiciones con el presidente, Javier Milei.