23°SAN LUIS - Miércoles 12 de Noviembre de 2025

Trazó las prioridades

Con color puntano, Bullrich se reunió con los legisladores libertarios

El encuentro fue en el despacho de Ivanna Arrascaeta. Estuvieron los senadores actuales y los electos. La ministra de seguridad confirmó que el viernes se juntará con Victoria Villarruel.

Por redacción
| Hace 1 hora

En el despacho de la senadora puntana Ivanna Arrascaeta se realizó una reunión entre los senadores electos y vigentes de La Libertad Avanza de todo el país y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Se delinearon allí algunos puntos que el bloque oficialista tendrá hasta finales de año.

 

 

La funcionaria nacional marcó las prioridades y tomó el comando de la reunión luego de las primeras palabras de Arrascaeta, quien dio la bienvenida y agradeció la presencia de los legisladores.

 

 

La ley de reforma laboral, la de presupuesto y la integración de las comisiones fueron algunos de los temas que se trataron en el encuentro.

 

 

Al final de la reunión, Bullrich le confirmó a los senadores de su partido que el viernes al mediodía tendrá una entrevista después de mucho tiempo con la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien en la semana la convocó a su despacho para acercar posiciones con el presidente, Javier Milei.

 

 

