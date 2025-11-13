Mientras no hay recomposición para los estatales, el Gobierno sube sueldos a funcionarios

Mientras el Gobierno provincial mantiene los salarios de los trabajadores estatales atrasados un 60% respecto a noviembre de 2023, el Boletín Oficial de San Luis publicó una serie de decretos que otorgan aumentos y “adecuaciones de remuneración” a funcionarios de distintas áreas del Poder Ejecutivo.

Las resoluciones —entre ellas los decretos N° 18382, 18383, 18384 y 18385-MHIP-2025— fueron firmadas por el gobernador Claudio Poggi y el ministro de Hacienda e Infraestructura Pública Néstor Alberto Ordoñez el 17 de septiembre pasado.

Entre los beneficiados figuran Jorge José Alberto Stevenin, Lorena Elizabeth Fernández, Nazir Yamil Abrahín y María Alicia Navarro, quienes, según el texto oficial, “deberán percibir una remuneración equivalente al Grupo 5” del escalafón provincial, una de las categorías más altas de la administración pública.

Cada decreto repite la misma fórmula: “Que es necesario adecuar la remuneración según las funciones que cumple actualmente el mencionado funcionario”.

Los incrementos se dan en un contexto de fuerte malestar entre los trabajadores del Estado, que reclaman desde hace meses una actualización salarial frente al avance de la inflación. En paralelo, el Gobierno no ha anunciado recomposiciones para docentes, personal de salud, seguridad ni empleados administrativos, sectores que han visto deteriorado su poder adquisitivo desde diciembre de 2023. Simplemente se limitó a otorgar incrementos trimestrales que no alcanzan a recomponer el poder adquisitivo de los salarios.

La publicación de estos decretos vuelve a encender la polémica sobre la política salarial del Ejecutivo puntano: mientras se justifica la falta de aumentos para la planta estatal por la situación fiscal, las decisiones oficiales muestran que los ajustes sí alcanzan a los cargos jerárquicos.