“La audiencia no se cayó”: el acta oficial desmiente la versión difundida por el Gobierno

El abogado Alejandro Viano, representante del dueño de “ El Caburé”, salió a desmentir públicamente la versión difundida por medios alineados al Gobierno provincial que aseguraron que la audiencia judicial prevista para el jueves de la semana pasada “se cayó” por su inasistencia. Documentación oficial del Juzgado de Garantía 3 de Villa Mercedes confirma lo contrario: la audiencia no se suspendió, sino que fue reprogramada para el 4 de diciembre a las 9 de la mañana, luego de que el letrado justificara por correo institucional un desperfecto mecánico que le impidió arribar a tiempo.

El expediente de la audiencia —al que este medio tuvo acceso— deja constancia de que, al iniciarse el encuentro a las 9:40, la jueza Natalia Pereyra Cardini tomó conocimiento del mail enviado por Viano, quien se encontraba “a más de 500 km” al momento del inconveniente. Los querellantes y el querellado, presentes en sala, aceptaron la reprogramación. La magistrada resolvió “hacer lugar a la reprogramación de la presente audiencia” y fijó como nueva fecha el 4 de diciembre a las 9, notificando a todas las partes.

En el mismo sentido, un correo oficial remitido por el Juzgado a las 9:59 del jueves confirma que, tras consultar a los presentes, se dispuso la reprogramación “sin inconvenientes” y se notificó al abogado por la misma vía.

Para Viano, la publicación masiva de titulares que afirmaban que “se cayó la audiencia” y que él “no se presentó” constituye una operación política: “Nuevamente el Gobierno miente. La audiencia no se cayó, se reprogramó. Es una locura que salgan a mentir sobre una audiencia de conciliación”, expresó. Señaló además que no se trataba de una instancia probatoria sino de un intento de acuerdo para evitar litigio: “Yo voy a seguir adelante, tengo todas las pruebas de lo que dije”.

El abogado adelantó que enviará todas las constancias formales —el acta y la resolución judicial— para dejar asentado que cumplió con el procedimiento correcto. “Es más fácil ir con la verdad”, cerró.