Aún quedan focos activos tras la explosión y confirman fuego interno en Iron Mountain

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, confirmó este domingo que, aunque el incendio que devastó el Polígono Industrial de Spegazzini está “prácticamente extinguido”, todavía persisten “pequeños focos” que los bomberos dejarán “que se apaguen de manera natural”. El siniestro dejó al menos 24 heridos y provocó daños de enorme magnitud en una decena de industrias.

Según declaró a TN, el fuego se habría originado en la planta agroquímica Logischem, aunque las causas oficiales siguen bajo investigación. Las pericias comenzarán recién cuando el incendio esté completamente apagado, algo que podría demorar entre 24 y 36 horas más, según estimaciones del operativo que involucra a 70 dotaciones y 380 bomberos de múltiples municipios.

Granados informó que al menos cinco industrias quedaron destruidas por completo y otras cinco o seis sufrieron daños parciales. Una de las más afectadas es Iron Mountain: su nave “quedó prácticamente devastada” y aún mantiene fuego en su interior, aunque “controlado”.

A pesar de los antecedentes de la tragedia de Barracas en 2014, el intendente descartó comparaciones y sostuvo que la planta “tenía todas las medidas de seguridad” y que “tuvo la mala suerte de estar justo enfrente de donde comenzó el fuego”.

La etapa de investigación comenzará una vez que los focos sean extinguidos por completo. Luego iniciará la limpieza de la zona, un proceso que llevará meses debido a la enorme cantidad de chapa, escombros y estructuras colapsadas. “Hoy está todo más tranquilo. Lo que viene ahora es la reconstrucción de las industrias”, afirmó Granados.