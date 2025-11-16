Chile: Jara se impuso por un margen estrecho sobre Kast y habrá segunda vuelta

La candidata del oficialismo chileno, Jeannete Jara, se impuso por un margen ajustado sobre el republicano José Antonio Kast en la primera vuelta presidencial de este domingo, por lo que ambos definirán la elección en el balotaje del próximo 14 de diciembre.

Con el 71,1% de las mesas escrutadas, Jara obtenía el 26,6% de los votos, mientras que Kast alcanzaba el 24,19. En tercer lugar se ubicó Franco Parisi, del Partido de la Gente, con el 19,2%. Detrás quedaron Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés.

Matthei fue la primera en reconocer la derrota y anunció su respaldo a Kast para la segunda vuelta. “Vamos al comando de José Antonio Kast para felicitarlo”, expresó en una declaración pública. Kaiser también confirmó su acompañamiento al candidato republicano, que busca consolidar el apoyo de la derecha para competir por la presidencia.

Jara llamó a “cuidar la democracia”

Tras conocerse los primeros resultados, Jara agradeció el respaldo y pidió “cuidar la democracia”. “Les agradezco que nos acompañen dando un mensaje potente de esperanza y futuro para el país. Chile es un país grande y no lo podemos olvidar”, afirmó.

“Nuestra patria va a seguir creciendo con todos y todas. La democracia hay que cuidarla y valorarla para que no se ponga en riesgo”, agregó la ex ministra de Trabajo.

Kast reclamó unidad en la centroderecha

Kast celebró el pase al balotaje y convocó a un acuerdo amplio entre los sectores de centroderecha. Sostuvo que, si logran llegar a un consenso, podrán “recuperar y reconstruir la patria”.

“Chile es más importante que los partidos y que las personas. Podemos haber tenido diferencias, pero no tiene comparación con lo que tenemos en frente: un muy mal gobierno, tal vez el peor de la historia”, apuntó.

Tras recibir los respaldos de Matthei y Kaiser, insistió: “Reconstruiremos nuestro país”.

Una jornada electoral sin mayores incidentes

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, destacó que los comicios se desarrollaron “con bastante normalidad”. “Estamos preparando este proceso electoral desde hace bastante tiempo en todas sus facetas y debemos valorar a quienes lo hicieron posible”, señaló.