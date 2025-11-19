Industria Chirino presenta Austria 2226, el edificio del futuro y con un nuevo concepto

Industria Chirino presenta el Austria 2226, un proyecto que redefine los estándares de la construcción moderna y sostenible. No se trata solo de un edificio: es una demostración real de cómo la arquitectura puede alcanzar niveles de eficiencia impensados, funcionando sin aire acondicionado ni calefacción y garantizando un confort térmico constante durante todo el año.

Con muros de ladrillo cerámico de 76 centímetros de espesor y una imponente estructura monolítica de seis pisos, el Austria 2226 mantiene una temperatura estable de entre 22 °C y 26 °C gracias a su extraordinaria masa térmica y a una ingeniería que optimiza los flujos naturales de aire. El calor residual de personas, computadoras y luminarias, junto con sensores que monitorean la calidad del aire y la temperatura, permiten que el edificio funcione con consumo energético cero.

El diseño incorpora ventanas profundas que reducen el ingreso de calor en verano y favorecen una sensación térmica ideal. El ladrillo cerámico térmico, pieza clave en la construcción, garantiza condiciones óptimas de humedad y estabilidad climática.

Desarrollado por Baumschlager Eberle Architekten —una firma internacional con más de 400 proyectos reconocidos en todo el mundo—, el Austria 2226 destaca por su vida útil estimada de 200 años, sus materiales de primera calidad y su enfoque en la sostenibilidad cultural y tecnológica.

Industria Chirino acompaña y difunde este modelo innovador que muestra el camino hacia un futuro constructivo más eficiente, responsable y duradero.

Una obra que inspira.

Una visión que se adelanta.

Un futuro que ya está aquí.

