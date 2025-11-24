Murió el intendente de Berazategui Juan José Mussi

El histórico dirigente peronista e intendente de Berazategui, Juan José Mussi, falleció este lunes a los 84 años, generando una inmediata conmoción en la política local y provincial. La noticia de su deceso fue confirmada por compañeros de partido en redes sociales.

La pérdida del dirigente, considerado una figura clave del peronismo bonaerense, fue confirmada inicialmente por el Dr. Leonardo Martinez Herrero. "Murió el amigo y compañero Dr. Juan Jose Mussi, una perdida irreparable para Berazategui y el peronismo. Me cuesta asumirlo...", expresó en X (ex Twitter).

Mussi estaba internado desde la semana pasada en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela, debido a un cuadro pulmonar severo que se agravó en los últimos días.

El dirigente, médico clínico de profesión y figura central del peronismo bonaerense, deja una vasta trayectoria política que se extendió por casi cuatro décadas.

Mussi fue seis veces intendente de Berazategui y, además, ejerció como ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Eduardo Duhalde y fue secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

En los últimos meses, y en medio de su sexto mandato como intendente, Mussi había llegado a amenazar durante el cierre de listas de las últimas elecciones con presentar una boleta corta para mantenerse fuera de la disputa el gobernador Axel Kicillof y La Cámpora.

“Precavidos como somos presentamos por las dudas nuestra boletita corta de ‘Elijo Berazategui’. Allá hay lío, yo no me quiero meter en lío”, había lanzado en aquella oportunidad.

El sucesor

El actual secretario de Obras Públicas municipal, Carlos "Turco" Balor, se prepara para asumir las riendas del municipio de Berazategui.

Por disposición legal, en caso de “renuncia, muerte o destitución por delitos dolosos del intendente”, éste será reemplazado por el primer concejal de la lista a la que perteneciere y que hubiere sido electo juntamente con aquél".

Balor fue electo concejal como cabeza de lista en los comicios de 2023, año en que Mussi obtuvo su sexto mandato, por lo que completará esta gestión de manera interina.