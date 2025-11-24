  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

15°SAN LUIS - Lunes 24 de Noviembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

15°SAN LUIS - Lunes 24 de Noviembre de 2025

EN VIVO

Coquimbo

Dejaron de buscar al argentino que desapareció en el Pacífico

El sanjuanino Alejandro Cabrera Iturriaga fue arrastrado por la corriente en La Serena

Por redacción
| Hace 2 horas

La búsqueda del argentino de 17 años que fue arrastrado por el mar y desapareció en la ciudad chilena de La Serena terminó y las autoridades que se llevarán a cabo patrullajes en la zona.

 

En base a la información de medios locales, la Policía local sostuvo que el hecho de encontrar con vida a Alejandro Iturriaga Cabrera era muy poco factible.

 

En este contexto, su familia se reunió en la escena con el objetivo de colocar fotografías, prender velas y arrojaron flores en señal de homenaje a la víctima.

 

Drones, aeronaves y embarcaciones de la Armada trasandina participaron de los operativos con la colaboración de buzos y pecadores, quienes no obtuvieron resultados positivos para dar con el paradero.

 

El adolescente fue visto por última vez el lunes 17 de noviembre en la zona de playa Cuatro Esquinas, donde fue arrastrado por la corriente.

 

El menor ingresó en un sector no autorizado del balneario junto a seres queridos, de los cuales cuatro lograron ser rescatados por un obrero chileno.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo