Presti pidió el pase a disponibilidad para asumir en Defensa y crece la tensión militar

Tras la ceremonia de Entrega de Sables encabezada por el presidente Javier Milei en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el teniente general Carlos Presti confirmó que solicitará el pase a disponibilidad de su cargo como jefe del Ejército Argentino para asumir funciones dentro del Poder Ejecutivo.

Según pudo saber Noticias Argentinas, la medida se instrumentará como una “especie de licencia” que le permitirá ejercer funciones políticas sin romper formalmente su vínculo con la fuerza. Fuentes cercanas al alto mando explicaron que se trata de un procedimiento reglamentado, por el cual queda eximido temporalmente de sus tareas, aunque debe permanecer localizable y a disposición.

Luego de recibir la condecoración por su ascenso, Presti recorrió el primer piso de la Casa Rosada y mantuvo un encuentro con el asesor presidencial Santiago Caputo. Desde el entorno gubernamental defendieron la designación al afirmar que “tiene muchísima experiencia” y que las críticas “no tienen sentido”.

La decisión, sin embargo, generó malestar en sectores del ámbito castrense, donde varios referentes consideran que debería retirarse definitivamente de la fuerza antes de asumir un cargo político. En ese contexto, el ex ministro de Defensa Julio Martínez reclamó públicamente que pase a retiro, al sostener que la normativa vigente impide a militares en actividad ocupar cargos políticos ajenos a su función.

Por el momento, no está prevista la fecha de jura, aunque trascendió que la asunción se concretaría después del 10 de diciembre.