Sebastián Villa cerró su ciclo en Independiente Rivadavia de Mendoza

El delantero colombiano Sebastián Villa confirmó su salida de Independiente Rivadavia de Mendoza y dejó en claro que no continuará pese a tener contrato hasta 2026.

A su vez, Villa explicó en una entrevista para Radio Nihuil, que recopiló la Agencia Noticias Argentinas, que cerró su ciclo en Mendoza, agradeció al club y expresó que intentará recuperar su lugar en la selección de su país.

El anuncio llegó días después de su mensaje junto al presidente Daniel Vila, en el que Villa afirmó que abandonaba la "Lepra" con la tranquilidad de haber entregado todo por los colores y se marcha como figura clave de la reciente conquista de la Copa Argentina.

Su aporte incluyó el penal decisivo en la final ante Argentinos Juniors y un total de diez goles y 16 asistencias en 60 partidos que lo ubicaron entre los jugadores más influyentes del ciclo.

El futbolista sostuvo que los ciclos se cumplen y recordó que llegó en julio de 2024 tras un paso por el Beroe de Bulgaria. Esa etapa anterior se abrió después de su salida de Boca en medio de dos causas judiciales.

Una correspondió a violencia de género, con condena cumplida, y la otra a abuso sexual. Tras quedar marginado en el Xeneize se consideró libre y viajó a Europa, situación que provocó el reclamo de Boca ante la FIFA. El organismo falló a su favor y lo liberó de una sanción económica.

Villa señaló que analizará las propuestas que aparezcan y aceptará la que resulte más conveniente para él y para Independiente Rivadavia.

Además afirmó que su representante manejará esas negociaciones y reiteró que mantiene un objetivo concreto: que sueña con volver a la selección colombiana y que ese deseo influirá en su decisión.

Antes de hacer pública su salida ya se había despedido del plantel y de Vila. El presidente conocía desde hacía semanas que no contaría con él para la Copa Libertadores 2026 y pretende cerca de cinco millones de dólares por su pase. Villa le dejó un mensaje de gratitud y aseguró que lo llevará en su corazón.