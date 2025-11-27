Homenaje al fútbol mundial
Sporting y Adidas presentan la nueva colección de pelotas mundialistas
¿Y si te dijéramos que podés tener en tus manos la colección de pelotas con las que Argentina salió campeón del mundo?
¿Qué harías? ¿Las sumarías a tu rincón futbolero? ¿Las mostrarías con orgullo? ¿Las usarías para revivir cada instante que nos hizo vibrar?
Sporting y Adidas te invitan a hacerlo realidad con la nueva colección de mini pelotas mundialistas, un homenaje a esos momentos que marcaron nuestra historia futbolera.
Un tributo a las tres estrellas
En el mundo del fútbol hay objetos que trascienden épocas. Y Adidas lo sabe: por eso creó una colección que revive cada Copa del Mundo, pero donde tres balones brillan con una emoción especial para los argentinos.
- Tango España 1982, gemelo del mítico balón del ’78.
- Azteca México 1986, testigo del mejor fútbol de todos los tiempos.
- Al Rihla Qatar 2022, símbolo del regreso a la gloria.
Cada mini-balón guarda una historia, un gol, un grito y una alegría compartida por todo un país.
La experiencia Sporting x Adidas
Sporting, líder en ventas de calzado e indumentaria deportiva, se suma a la pasión mundialista con una acción especial en sucursales seleccionadas. Allí, los fanáticos podrán ver, tocar y llevarse estas réplicas únicas, además de vivir una experiencia pensada para quienes sienten los colores.
Las mini pelotas pueden adquirirse por separado o en combo, y con cada compra participas automáticamente del sorteo de la colección completa: los tres balones campeones del mundo, juntos, en un pack exclusivo.
¿Era lo que estabas esperando?
Si te dieron ganas de tenerlos, acércate a nuestras sucursales y viví la experiencia Sporting. Encontranos en:
Rivadavia 599 – Horarios de atención: Lun a Sáb de 9 a 13 y de 17:30 a 21:30.
Un espacio pensado para fanáticos, coleccionistas y todos los que llevan la pasión celeste y blanca en el corazón.
