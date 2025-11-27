  • Nuestras redes
25°SAN LUIS - Viernes 28 de Noviembre de 2025

Espacio comercial

Homenaje al fútbol mundial

Sporting y Adidas presentan la nueva colección de pelotas mundialistas

Por redacción
| Hace 13 horas

¿Y si te dijéramos que podés tener en tus manos la colección de pelotas con las que Argentina salió campeón del mundo?

 

 

¿Qué harías? ¿Las sumarías a tu rincón futbolero? ¿Las mostrarías con orgullo? ¿Las usarías para revivir cada instante que nos hizo vibrar?

 

 

Sporting y Adidas te invitan a hacerlo realidad con la nueva colección de mini pelotas mundialistas, un homenaje a esos momentos que marcaron nuestra historia futbolera.

 

 

 

 

Un tributo a las tres estrellas

 

En el mundo del fútbol hay objetos que trascienden épocas. Y Adidas lo sabe: por eso creó una colección que revive cada Copa del Mundo, pero donde tres balones brillan con una emoción especial para los argentinos.

 

 

- Tango España 1982, gemelo del mítico balón del ’78.

 

- Azteca México 1986, testigo del mejor fútbol de todos los tiempos.

 

- Al Rihla Qatar 2022, símbolo del regreso a la gloria.

 

 

Cada mini-balón guarda una historia, un gol, un grito y una alegría compartida por todo un país.

 

 

La experiencia Sporting x Adidas

 

Sporting, líder en ventas de calzado e indumentaria deportiva, se suma a la pasión mundialista con una acción especial en sucursales seleccionadas. Allí, los fanáticos podrán ver, tocar y llevarse estas réplicas únicas, además de vivir una experiencia pensada para quienes sienten los colores.

 

 

Las mini pelotas pueden adquirirse por separado o en combo, y con cada compra participas automáticamente del sorteo de la colección completa: los tres balones campeones del mundo, juntos, en un pack exclusivo.

 

 

¿Era lo que estabas esperando?

 

Si te dieron ganas de tenerlos, acércate a nuestras sucursales y viví la experiencia Sporting. Encontranos en:

 

Rivadavia 599 – Horarios de atención: Lun a Sáb de 9 a 13 y de 17:30 a 21:30.

 

Un espacio pensado para fanáticos, coleccionistas y todos los que llevan la pasión celeste y blanca en el corazón.

 

 

