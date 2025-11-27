Argentina se hizo fuerte en La Habana

La Selección Argentina de básquet le ganó a su par cubano por 80-68 en el partido que disputaron este jueves, en el estadio Coliseo de la Ciudad Deportiva, de la ciudad de La Habana, por el primer partido clasificatorio al Mundial de Qatar 2027.

El conjunto nacional tuvo que darle descanso a dos de sus figuras, el base Facundo Campazzo y el alero Gabriel Deck, quienes se sumaron a la convocatoria luego de jugar en Bulgaria, además de la baja del entrenador Pablo Prigioni, quien tuvo un inconveniente con el visado.

Con el triunfo, el seleccionado argentino abrió el grupo D de las eliminatorias americanas en la primera posición con dos puntos, uno más que Cuba, mientras que Uruguay y Panamá, los otros dos integrantes de la zona, todavía deben jugar por la primera fecha.

Las grandes figuras del conjunto argentino fueron Gonzalo Corbalán, con 19 puntos y 7 rebotes, y Francisco Caffaro, que completó un doble doble: 18 puntos, 10 rebotes y dos asistencias, además de un 63% de efectividad en los tiros de cancha, mientras que en el local se destacó el guardia Karel Guzmán, el goleador de la noche, que convirtió 22 puntos y capturó seis rebotes.vnJHPw

El segundo partido entre argentinos y cubanos se disputará el próximo lunes primero de diciembre, a partir de las 19:00, en el estadio de Obras Sanitarias, en la Capital Federal.