  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

26°SAN LUIS - Sabado 29 de Noviembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

26°SAN LUIS - Sabado 29 de Noviembre de 2025

EN VIVO

Actividad empresarial

Adrián Mercado realizará dos importantes subastas de las firmas Techint y Cartellone

La empresa líder en subastas industriales, Adrián Mercado, anunció que el próximo viernes 5 de diciembre llevará a cabo dos importantes subastas de las reconocidas firmas Techint y José Cartellone Construcciones Civiles, motivadas por la renovación de sus flotas.

Por redacción
| Hace 3 horas

Ambas subastas se desarrollarán de forma online, contando con la presencia destacada del martillero público.

 

Durante las subastas, se podrán adquirir cientos de lotes que incluyen: Grúas, excavadoras, palas cargadoras, compactadoras, plataformas elevadoras, camiones, Pick-ups Toyota, automóviles, furgones, torres de iluminación, grupos electrógenos, acoplados, entre otros.

 

 

 

Adrián Mercado, titular y martillero de la firma homónima, resaltó: “Se abre una nueva oportunidad para cientos de pymes y particulares que buscan adquirir maquinaria en buen estado y a un valor conveniente, en dos destacadas subastas de firmas reconocidas por la cantidad, variedad y calidad de sus lotes”

 

Para conocer los detalles de todos los lotes e inscribirse para participar, ingresá al siguiente enlace: https://www.adrianmercado.com.ar/subastas/

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo