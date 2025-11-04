Incendio en la Refinería YPF de La Plata: no hubo heridos

Un incendio se registró en la Refinería YPF en la ciudad de La Plata y no hubo heridos. Se desplegó un importante operativo, con un intenso movimiento de Bomberos y personal de emergencias de la planta.



“Inmediatamente, se intervino en la zona con la guardia de emergencias del Complejo. El incidente se encuentra circunscrito a la locación y se trabaja intensamente para controlar definitivamente la situación. Hasta el momento no se registraron heridos”, sostiene el comunicado emitido por la empresa estatal.



En los momentos más recientes, trabajaban con tareas de enfriamiento. Las autoridades indagarán las razones que originaron el foco ígneo.



NA/Redacción.

