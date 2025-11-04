  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

25°SAN LUIS - Martes 04 de Noviembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

25°SAN LUIS - Martes 04 de Noviembre de 2025

EN VIVO

Importante operativo

Incendio en la Refinería YPF de La Plata: no hubo heridos

“El incidente se encuentra circunscrito a la locación y se trabaja intensamente para controlar definitivamente la situación“, informó la empresa. 

Por redacción
| Hace 2 horas
Imagenes del incendio. En el lugar trabajaron Bomberos de la planta. Foto: NA.

Un incendio se registró en la Refinería YPF en la ciudad de La Plata y no hubo heridos. Se desplegó un importante operativo, con un intenso movimiento de Bomberos y personal de emergencias de la planta. 

 


“Inmediatamente, se intervino en la zona con la guardia de emergencias del Complejo. El incidente se encuentra circunscrito a la locación y se trabaja intensamente para controlar definitivamente la situación. Hasta el momento no se registraron heridos”, sostiene el comunicado emitido por la empresa estatal.

 


En los momentos más recientes, trabajaban con tareas de enfriamiento. Las autoridades indagarán las razones que originaron el foco ígneo.

 


NA/Redacción.
 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo