Una campaña para terminar el cinerario en Villa de la Quebrada

El cinerario más grande de la provincia está a punto de ser terminado en Villa de la Quebrada y el santuario de la localidad religiosa comenzó una campaña para comprar los implementos que faltan. Bajo el nombre “Tu baldosa, tu huella de fe", la invitación a los fieles es a colaborar con tres mil pesos.

Es ese el costo de cada baldosa que se necesita para completar el depósito de cenizas que está en la entrada al calvario de Villa de la Quebrada. La campaña comenzó con un video que la parroquia difundió por las redes sociales en donde se lo ve a Alejandro Sardi, el sacerdote del pueblo, en la invitación.

La construcción del espacio comenzó en mayo, tras la festividad del Santo de la Quebrada, y está cerca de ser terminada. El párroco dijo que solo faltan 300 baldosas para completar el cinerario. “Esta obra es para vos, para que tus seres queridos y todos los que quieran descansar junto al Cristo puedan hacerlo”, sostuvo el religioso en el video.







El alias para realizar las donaciones es SANTO.CRISTO.VQ. "La contribución es un símbolo del compromiso y el amor por el Santo Cristo de la Quebrada y dejarlo una marca imborrable en la historia de la comunidad", dijeron en la parroquia, donde aseguraron que cada colaboración es un gesto de esperanza que fortalece los lazos de fe y comunidad.





