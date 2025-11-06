Marita Verón estaría en Paraguay: comiendo en los basureros

Susana Trimarco, la madre de Marita Verón —desaparecida en Tucumán el 3 de abril de 2002—, reveló que recibió una noticia escalofriante sobre el posible paradero de su hija y afirmó que "estaría en Paraguay".

Trimarco sostuvo que "recibió una noticia de Asunción" sobre "una persona perdida de la cabeza en un pueblo".

En diálogo con el programa El Avispero, Trimarco expresó la crudeza de la información recibida: "Anda comiendo de los basureros, supuestamente es mi hija".

La madre de Marita, quien fue secuestrada por una red de trata de personas hace 23 años, confirmó que "le enviaron una foto" de la mujer. Sin embargo, se negó a hacerla pública por el estado en el que se encuentra: "No quiere mostrar" porque "está en una situación horrorosa".

"Es cuero y hueso, está desfigurada", describió Trimarco sobre la imagen. Y concluyó: "Para mí, como madre, es un puñal en el pecho".

Un caso que marcó la sociedad: el juicio y los condenados

La investigación del caso Marita Verón expuso la existencia de redes de trata de personas y las falencias en la actuación de las autoridades policiales y judiciales. La tenacidad de Susana Trimarco fue fundamental para recolectar pruebas y testimonios que llevaron a la justicia a actuar.

Tras 12 años de proceso, en abril de 2014 llegó la sentencia, que estableció condenas de entre 10 y 22 años para los diez acusados. Entre los condenados figuraron:

Daniela Milhein: 18 años por retención y ocultamiento agravado para el ejercicio de la prostitución.

Alejandro González: 18 años por los mismos delitos.

Hermanos José Fernando Gómez y Gonzalo Gómez: 22 años por retención y ocultamiento agravado.

Domingo Andrada (policía): 17 años como partícipe de retención y ocultamiento.

Carlos Alberto Luna: 17 años como partícipe necesario.

Azucena Márquez: 15 años como partícipe necesario.

Humberto Derobertis: 12 años como partícipe necesario.

Paola Gaitán: 10 años como partícipe necesario.

Mariana Bustos: 10 años por conocimiento y participación en el ocultamiento.

Las condenas no quedaron firmes hasta abril de 2017, cuando los acusados comenzaron a cumplir sus sentencias.

El legado de Marita: una fundación y leyes pioneras

El caso Marita Verón no solo generó un movimiento de solidaridad, sino que impulsó cambios legislativos significativos:

Fundación María de los Ángeles: Creada por Susana Trimarco, la fundación ha logrado ayudar a más de 100 mujeres a salir de situaciones de trata.

Ley 26.364 y 26.842: Susana Trimarco impulsó la sanción de estas leyes sobre la Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, pioneras en la región.

A 23 años de aquel 3 de abril de 2002, Susana Trimarco y su nieta Micaela, quien hoy tiene la misma edad que su madre al desaparecer, continúan buscando a Marita, aferrándose a cada indicio con la esperanza de encontrarla.

