Llegó la confirmación más esperada: Colapinto sigue en la Fórmula 1

Una noticia esperada por miles de argentinos fanáticos de la Fórmula 1 llegó el viernes a la mañana, en la previa del inicio del Gran Premio de Brasil. Franco Colapinto fue confirmado como piloto titular de Alpine para el 2026 por lo que el país seguirá con un representante en la máxima.

La noticia fue emitida por la escudería francesa por sus redes sociales y mantuvo a Franco como el segundo de los pilotos, detrás del francés Pierre Gasly. Alpine oficializó la noticia a las 10.43. A las diez por el número que lleva Gasly y a las y 43 por el de Franco.

Desde las 11.30, Franco saldrá a la pista para la única práctica libre en San Pablo, por la tarde será la qualy de la sprint y el sábado tendrá más actividad a partir de las 11 de la mañana.