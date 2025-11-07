  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

11°SAN LUIS - Viernes 07 de Noviembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

11°SAN LUIS - Viernes 07 de Noviembre de 2025

EN VIVO

El año que viene

Llegó la confirmación más esperada: Colapinto sigue en la Fórmula 1

Alpine lo confirmó como su segundo piloto. Lo hizo poco antes de comenzar la actividad en Brasil. Una gran noticia para el deporte argentino.

Por redacción
| Hace 2 horas

Una noticia esperada por miles de argentinos fanáticos de la Fórmula 1 llegó el viernes a la mañana, en la previa del inicio del Gran Premio de Brasil. Franco Colapinto fue confirmado como piloto titular de Alpine para el 2026 por lo que el país seguirá con un representante en la máxima.

 

 

La noticia fue emitida por la escudería francesa por sus redes sociales y mantuvo a Franco como el segundo de los pilotos, detrás del francés Pierre Gasly.  Alpine oficializó la noticia a las 10.43. A las diez por el número que lleva Gasly y a las y 43 por el de Franco.

 

 

Desde las 11.30, Franco saldrá a la pista para la única práctica libre en San Pablo, por la tarde será la qualy de la sprint y el sábado tendrá más actividad a partir de las 11 de la mañana.

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo