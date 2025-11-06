Ramírez, tras la final de la Copa Argentina, designado para el Superclásico

Nicolás Ramírez será el árbitro del Boca-River del domingo en La Bombonera. Tal como sucedió en abril, el juez de 38 años –que el miércoles dirigió la final de la Copa Argentina, fue designado por la Liga Profesional para impartir justicia en un nuevo Superclásico.

Ramírez era el árbitro que mayor consenso tenía en AFA por su presente y también por su buen desempeño en los últimos Superclásicos. Le ganó la pulseada a Facundo Tello -con experiencia mundialista- y Yael Falcón Pérez y nuevamente tendrá la responsabilidad de estar al frente del partido más convocante del fútbol argentino.

Lo acompañarán Juan Belatti como asistente 1, como asistente 2 estará Pablo González, el cuarto árbitro será Pablo Giménez y Héctor Paletta y Sebastián Habib estarán en el VAR.

El récord de River con Ramírez es de cinco triunfos, tres empates y cinco derrotas en 13 partidos, incluida la caída por penales ante Talleres por la Supercopa Internacional.



En Boca, el historial indica que ganó seis, empató uno y perdió cinco de los 12 encuentros que dirigió el juez internacional.