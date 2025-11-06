Anunciaron tormentas eléctricas, mucha agua, viento y caída de granizo

Hasta el viernes a la noche, San Luis es parte de un alerta meteorológica que podría traer lluvias de variada intensidad y, como desde hace varias semanas, una inestabilidad climática que llevará de temperaturas superiores a los 20 grados a bajadas abruptas.

En rigor, las lluvias comenzaron el jueves a la noche en el sur de la provincia, con localidades como La Angelina y Nueva Galia, donde las precipitaciones superaron los 11 milímetros.

Justamente en el sur se originarán las tormentas que entre la tarde del jueves y la noche del viernes llegarán al resto de la provincia. La Red de Estaciones Meteorológicas dijo que en las próximas horas podría haber abundante caída de agua, actividad eléctrica, granizo y fuertes ráfagas de viento.

Se espera la continuidad de un periodo de inestabilidad que se alternará con mejoramientos temporarios en las condiciones del tiempo, advirtió la REM, quien puso especial foco en lo que sucederá el viernes.