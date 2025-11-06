  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

26°SAN LUIS - Jueves 06 de Noviembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

26°SAN LUIS - Jueves 06 de Noviembre de 2025

EN VIVO

Clima inestable

Anunciaron tormentas eléctricas, mucha agua, viento y caída de granizo

Si bien en el sur de la provincia ya hubo lluvias considerables, el resto del territorio estará bajo alerta hasta el viernes a la noche. 

Por redacción
| Hace 4 horas

Hasta el viernes a la noche, San Luis es parte de un alerta meteorológica que podría traer lluvias de variada intensidad y, como desde hace varias semanas, una inestabilidad climática que llevará de temperaturas superiores a los 20 grados a bajadas abruptas.

 

 

En rigor, las lluvias comenzaron el jueves a la noche en el sur de la provincia, con localidades como La Angelina y Nueva Galia, donde las precipitaciones superaron los 11 milímetros.

 

 

Justamente en el sur se originarán las tormentas que entre la tarde del jueves y la noche del viernes llegarán al resto de la provincia. La Red de Estaciones Meteorológicas dijo que en las próximas horas podría haber abundante caída de agua, actividad eléctrica, granizo y fuertes ráfagas de viento.

 

 

Se espera la continuidad de un periodo de inestabilidad que se alternará con mejoramientos temporarios en las condiciones del tiempo, advirtió la REM, quien puso especial foco en lo que sucederá el viernes.

 

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo