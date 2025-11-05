  • Nuestras redes
26°SAN LUIS - Jueves 06 de Noviembre de 2025

Dramático

San Luis entre los salarios docentes más bajos del país; UTEP exige recomposición

En dos años, la provincia logró un hito lamentable. Muestra una caída de haberes del 40,4% y una pérdida del poder adquisitivo que alcanza el 80%.

Por redacción
| Hace 19 horas
Los docentes tienen que cumplir con exigentes estándares de conocimiento y sobrecarga laboral, pero viven con salarios licuados. La dura realidad provincial. Foto: archivo.

Tan solo los que se desempeñan en el sector docente, y sus familias, saben lo que implica sufrir el drama de los salarios licuados, en medio de un contexto de persecuciones, precarización y sobrecarga laboral. El drama no es una mera sensación. De acuerdo a lo que informaron desde el gremio UTEP, en los dos últimos años San Luis arrojó una caída de haberes del 40,4%.

 


Esta circunstancia se ve aún más profundizada si se observa un número que duele: la pérdida del poder adquisitivo alcanza el 80%. "Una vez más, insistimos con el pedido de recomposición salarial y que los aumentos vayan al básico, para recuperar la calidad de los sueldos", remarcaron desde el sindicato.

 


En cifras

 


Los durísimos porcentajes dan cuenta de que San Luis se ubica entre las jurisdicciones que poseen los peores salarios del país. La afirmación parte de un dato clave: el promedio del sueldo básico docente testigo (a junio del 2025) a nivel país es de $255.055.

 


Las provincias que mejor rango mostraron fueron La Pampa ($535.004), Catamarca ($457.359), Neuquén ($455.115) y Santa Cruz ($442.570).

 


Luego, otras evidencian un promedio de término medio, como Salta ($398.372), San Juan ($358.844), Chaco ($349.356), Santiago del Estero ($338.115), La Rioja ($308.405), Buenos Aires ($293.988), Chubut ($288.370) y Formosa ($270.544).

 


Entre los peores números están Entre Ríos ($227.908), San Luis ($212.573), Ciudad de Buenos Aires ($203.698), Córdoba ($203.698), Santa Fe ($193.579), Corrientes ($177.537), Río Negro ($171.810), Tucumán ($171.245), Misiones ($162.794), Tierra del Fuego ($121.526), Mendoza ($120.696) y Jujuy ($112.200).
 

 

