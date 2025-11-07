¿Hasta cuándo va a llover?

Durante toda la noche del jueves y la madrugada del viernes, la lluvia se asentó en casi toda la provincia, por momentos con mucha intensidad, por otro con más calma. Otro de los protagonistas de las últimas horas fue el viento, que en algunas localidades superó los 100 kilómetros por hora.

Para el viernes 7 de noviembre se aguarda una jornada con descenso de la temperatura y la que los termómetros volverán después de mucho tiempo a registrar un dígito en la mínima, que se estima será de 9 grado. La máxima está prevista en 19.

El cielo para el viernes está nublado y se aguardan más lluvias durante gran parte del día. El sábado las condiciones mejorarán notablemente con una mañana fresca, una máxima de 23 y una jornada soleada, al igual que el domingo, que tendrá ascenso de la temperatura.

Unión fue la localidad donde más llovió, con casi 77 milímetros, en tanto que en Villa Reynolds y El Trapiche las lluvias superaron los 50 milímetros.

En cuanto a los vientos, Donovan fue la localidad donde se registraron las ráfagas más fuertes en la noche del jueves con 126 kilómetros por hora. Por debajo de esa velocidad se ubicaron El Amago y La Tranca.