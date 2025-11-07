  • Nuestras redes
Viernes 07 de Noviembre de 2025

Paro y movilización

Pese a la lluvia, los judiciales mercedinos salieron a la calle

Es el primero de los reclamos programados para el viernes de paro de actividades. Al mediodía, las protestas se trasladan a San Luis. Mirá el video.

Por redacción
| Hace 5 horas

La lluvia que cayó sobre Villa Mercedes en la mañana del viernes no fue motivo para que los empleados judiciales salieran a la calle a protestar contra las políticas del Gobierno Provincial. Un grupo de trabajadores de la Justicia que inició el paro de actividades realizó una marcha para exigir mejoras en sus sueldos.

 

 

Desde bien temprano, los empleados hicieron escuchar sus reclamos en los tribunales de Villa Mercedes, como antesala a la protesta que tienen planeados los judiciales de San Luis, al mediodía. Se espera que para entonces, las manifestaciones se intensifiquen.

 

 

Las consignas de los manifestantes es un intento de freno “al avasallamiento de otros poderes del Estado y a la asfixia financiera que sufre la Justicia”, lo que se traducirá en un reclamo por una urgente mejora salarial.

 

 

El plan de lucha estipulado por la asamblea de judiciales que se realizó a mitad de semana incluye otros paros con movilizaciones en el resto del mes.

 

 

 

