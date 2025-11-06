Potrero de Los Funes: rige la veda electoral

La veda rige para garantizar el efectivo desarrollo de las cuestiones electorales. Foto: El Miércoles Digital.

Rige la veda electoral de cara a las elecciones de Potrero de Los Funes. De acuerdo con la información brindada por el Poder Judicial, desde las 8 de la mañana de este viernes, ya están vigentes diversas prohibiciones típicas de la previa a los comicios (en lo que se conoce como fin de la campaña electoral).



En este sentido, no se pueden emitir propagandas por medios de comunicación y tampoco está permitido difundir encuestas durante las 48 horas antes de las elecciones.



Al mismo tiempo, también hay prohibiciones de venta y consumo de alcohol, al igual que la concreción de eventos populares de gran convocatoria, el anticipo de resultados de la elección y la apertura de espacios partidarios en cercanía a los centros de votación.



Cabe remarcar que los incumplimientos pueden derivar en multas.



Otros datos a tener en cuenta



El domingo 9 de noviembre se desarrollarán los comicios, en el lapso de 8 de la mañana a 18 horas. Ese mismo día, a partir de las 21, se dará inicio a la publicación y proyección de los resultados electorales.



El martes 11 de noviembre termina el plazo para efectuar reclamos y protestas sobre vicios en la constitución y funcionamiento de las mesas y la elección en sí. Esa misma jornada, a las 18, se dará inicio al escrutinio definitivo de las elecciones municipales.