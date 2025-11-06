Cuestionan la liberación de un detenido por el robo a un hospedaje

Carolina Acevedo, propietaria de la posada “El Paraíso” de la ciudad de San Luis, hizo público su malestar con una disposición judicial que dejó en libertad al principal sospechoso del robo que esta semana fue perpetrado en el establecimiento.

“Le allanaron su casa en el barrio Virgen del Luján, le secuestraron un celular que sería de mi propiedad, las ropas que uso en el robo y dinero (dólares) que pertenecerían a una vecina que también fue víctima de la delincuencia”, expresó con marcada indignación.

El pasado domingo a la madrugada, dos ladrones entraron al hospedaje que está ubicado en el barrio “Alto Las Lomas”, situado al lado del “Visitadores Médicos y al frente a la estación terminal de ómnibus Ediro. Lo hicieron forzando una puerta y en el interior palanquearon el candado de una heladera para sustraer bebidas.

Además, se apoderaron de un teléfono celular de la propietaria, electrodoméstico y un televisor, entre otros objetos.

Los delincuentes y todo lo que hicieron quedó registrado en las cámaras de seguridad, lo que fue aportado como evidencia en la denuncia policial. “Ni se inmutaron, sabían que había cámaras de vigilancia”, apuntó la empresaria que dijo que con este episodio ya son cuatro robos los que ha sufrido en los últimos dos meses.

“En una oportunidad nos robaron los dos perros, después entraron a la posada pese a que estaban todas las habitaciones ocupadas y se llevaron valijas de los pasajeros. Y, ahora, otra vez somos víctimas de un robo. Realmente estoy indignada”, remarcó Acevedo.

Su bronca inicial ahora está en estado de ebullición, por una medida que se dispuso en las últimas horas. Dijo que con las evidencias reunidas, la Policía identificó a uno de los malvivientes y al allanar su vivienda en el barrio Virgen de Luján, hallaron elementos que nos robaron junto a dinero (en dólares) y el DNI que le hurtaron a una vecina. “Lamentablemente, y acá esta la causa de mi gran malestar, es que no obstante todas las pruebas y elementos recuperados, el detenido quedó en libertad por una disposición judicial”, reprochó.

.”¿Qué va a suceder ahora?, de seguro que va a seguir robando. Tiene siete causas y nunca entró al Penal”, puntualizó indignada por la disposición que puso en libertad al malviviente que es muy conocido en la Ediro, al igual que su novia.