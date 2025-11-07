Un influencer viajero, maravillado por un camino de San Luis

Un influencer sanjuanino que crea contenido turístico se quedó fascinado por el camino que une San Francisco del Monte de Oro con La Carolina, al que describió como “un paraíso”, aunque a la vez dijo que no puede creer que el sitio no sea promocionado como se debe.

Conocedor de los vericuetos turísticos de casi todo el país, Juan Cruz Femenia, conocido como Juanchi, es muy seguido en las redes sociales por sus viajes a todo el mundo desde San Juan. Esta semana estuvo en San Luis y generó dos videos que difundió en sus cuentas.



En el primero mostró la relación entre San Francisco del Monte de Oro y su provincia natal, vía Domingo Faustino Sarmiento. Estuvo en la primera escuela fundada por el ex presidente en la localidad del norte puntano y mostró el monumento, orgullo de San Luis.

Pero el video que más impactó y tuvo mucha repercusión en las redes fue el que filmó en el camino que cruza la sierras para unir la localidad con La Carolina. “Esto es un paraíso, no tengo otra palabra para definirlo”, dijo, sorprendido, el joven,

A la vez deslizó una crítica sobre la difusión del turismo en San Luis: “Lo que falta promocionar este lugar, por Dios; no puedo creer que este lugar no sea tan conocido, no puede ser”.